Foibe e esodo | Rescaldina ricorda il dolore un monito contro ogni violenza e per l’accoglienza attuale

Rescaldina ricorda il dolore delle foibe e dell’esodo, perché queste tragedie hanno segnato profondamente la comunità locale. La commemorazione di domenica 15 febbraio ha coinvolto cittadini, scuole e associazioni, che hanno partecipato a momenti di ricordo e riflessione. Durante l’evento, sono stati letti testi e testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi. Un modo per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare contro ogni forma di violenza.

Rescaldina, il Giorno del Ricordo tra memoria, presente e un monito contro la violenza. Rescaldina ha commemorato domenica 15 febbraio il Giorno del Ricordo, onorando le vittime delle foibe, l’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate e la complessa vicenda del confine orientale. La cerimonia, tenutasi al monumento ai Martiri delle Foibe, ha acceso un dibattito tra la maggioranza e l’opposizione, con accuse di superficialità e un invito a non dimenticare le radici della violenza. L’iniziativa ha riaperto una ferita storica, proiettando ombre anche sulle crisi umanitarie contemporanee. Un ricordo per non rassegnarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Casalgrande ricorda le vittime delle foibe e l’esodo dal confine orientale: un monito contro l’odio e la violenza.Casalgrande ha celebrato ieri il Giorno del Ricordo con una cerimonia sobria e partecipata.

Asti ricorda Foibe e l’esodo istriano: una cerimonia per non dimenticare il dolore e onorare le vittime.Questa mattina ad Asti si è svolta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

