Un testimone chiave potrebbe avere un ruolo centrale nelle indagini sulla scomparsa di una donna e della figlia. La sua testimonianza è stata definita “clamorosa” da un legale coinvolto nel procedimento, e si riferisce a un professore che si trovava vicino a un presidio di cure mediche. Le dichiarazioni del testimone potrebbero influenzare gli sviluppi del caso.

C’è un supertestimone che potrebbe rivelarsi importante per gli inquirenti impegnati nelle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Si tratta di Gianpiero Mastrogiorgio, professore di scienze infermieristiche e amico di famiglia. La sera del 26 dicembre è stato lui a essere chiamato dal padre Gianni per praticare a casa una flebo a madre e figlia, che accusavano da Natale ripetuti episodi di vomito e diarrea. Sempre lui si è presentato all’ospedale di Campobasso nelle ore drammatiche in cui le due donne sono morte per collasso multiorgano e ha mantenuto i contatti con Alice, l’unica figlia rimasta illesa, che il 27 dicembre ha accompagnato la sorella Sara in ospedale per l’ultima volta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, "Il superteste è il prof della flebo": clamoroso, cosa si sta delineando

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