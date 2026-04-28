A Pietracatella proseguono le indagini sulla morte di due donne, Antonella e Sara Di Vita, avvenuta dopo l’ingestione di una sostanza tossica. Si ipotizza che le vittime abbiano ricevuto flebo fatali a casa, collegando il decesso a un’eventuale somministrazione di ricina. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate a questa tragedia.

? Cosa sapere Indagini a Pietracatella sulla morte di Antonella e Sara Di Vita per ingestione di ricina.. Nuova ipotesi investigativa su possibile contaminazione tramite flebo domestiche somministrate il 26 dicembre.. A Pietracatella, in provincia di Campobasso, le indagini sulla morte di Antonella e Sara Di Vita per ingestione di ricina si concentrano ora su una possibile dinamica accidentale legata a delle infusioni endovenose effettuate in ambito domestico. Il caso, che ha colpito la comunità locale dopo il periodo natalizio, vede gli inquirenti impegnati a ricostruire con estrema precisione la catena di eventi che ha portato alla scomparsa delle due donne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia della ricina: l’ipotesi delle flebo fatali a casa

Notizie correlate

Leggi anche: L’omicidio con la ricina e la tesi dell’incidente: «Antonella e Sara hanno fatto flebo a casa»

Leggi anche: L’omicidio con la ricina e la tesi del fatto accidentale: «Antonella e Sara hanno fatto flebo a casa»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia morte avvelenate, la dose di ricina 50 volte superiore alla soglia letale. Inutilizzabile il sangue del marito; Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché la sorella Alice Di Vita ha consegnato il telefonino; Mamma e figlia avvelenate con la ricina, nuovo interrogatorio per la cugina – Che cosa sta succedendo.

Madre e figlia avvelenate dalla ricina, martedì l'analisi sul telefono di Alice Di Vita. La Zia: «Per noi è stato un incidente»Il giallo di Pietracatella (Campobasso) cambia perimetro. Non più solo il pranzo di Natale o la cena della vigilia: gli inquirenti sospettano ora che l’esposizione alla ricina ... ilmattino.it

Avvelenate con la ricina, mercoledì a Bari l'esame dei prelievi su madre e figlia morte a CampobassoAl Policlinico consulenti e legali al lavoro sui reperti istologici delle due vittime: attesi chiarimenti sulle cause del giallo di Pietracatella ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Camilla Semino Favro è la protagonista della tragedia di Sofocle: “Lei difende la sua idea sino alla fine. La scalinata sulla scena rappresenta il passaggio da un mondo a un altro” facebook

Tragedia sulla strada della Voltina: muore nello scontro tra due auto. Tre feriti in ospedale - Il Giunco x.com