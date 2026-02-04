Caso Romagnoli | gli sviluppi Lazio e lo scenario che si sta delineando

La Lazio continua a lavorare sul ritorno di Romagnoli. Sul campo, i giocatori si allenano con intensità, mentre lo staff tecnico valuta attentamente i pro e i contro dell’operazione. Nel frattempo, sul fronte mercato si delineano scenari che potrebbero portare a una svolta nelle prossime settimane. La situazione resta calda, e tutti aspettano con attenzione gli sviluppi ufficiali.

lazio, recupero di romagnoli al centro dell’attenzione: l’impegno quotidiano sul campo, le valutazioni dello staff tecnico e le implicazioni di mercato definiscono il quadro in attesa della prossima sfida in campionato. la gestione dell’infortunio del difensore centrale resta l’elemento chiave, con la squadra pronta a confrontarsi con una trasferta delicata contro la juventus, mentre il calendario continua a imporre scelte mirate e prudenti. nella sessione di ripresa, romagnoli ha continuato a lavorare in solitaria dopo le 48 ore di meritato riposo concesse da maurizio sarri. non è stato immediatamente reinserito nel gruppo, alimentando dubbi sulla disponibilità per l’impegno contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel calciomercato Lazio si registrano importanti novità: Romagnoli si prepara a lasciare la squadra, mentre per Gila si prospettano nuovi scenari.

