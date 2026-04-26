Gli integratori di zinco sono spesso utilizzati per integrare questa sostanza nel corpo, che è essenziale per il funzionamento del sistema immunitario, del metabolismo e per la salute di pelle e capelli. Le dosi raccomandate variano in base all’età e al sesso, e l’assunzione può avvenire attraverso integratori o alimenti. È importante conoscere le quantità consigliate per evitare sovradosaggi e effetti indesiderati.

Lo zinco è essenziale per l'organismo e naturalmente presente in numerosi alimenti di origine animale e vegetale. Il corpo umano non è in grado di produrlo da sé né di accumularlo in quantità: per questo è necessario assumerlo regolarmente attraverso una dieta sana e bilanciata. Si tratta di un minerale coinvolto in processi biologici fondamentali, dalla sintesi del Dna e delle proteine alla crescita e alla divisione cellulare, fino alla regolazione dell'attività di oltre 300 enzimi, senza contare gli effetti su metabolismo e sistema immunitario. È inoltre indispensabile per lo sviluppo, per la cicatrizzazione delle ferite e per il mantenimento del gusto e dell'olfatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori di zinco: le dosi raccomandate e tutti i benefici

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