Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro

Da virgilio.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrefour ha annunciato il ritiro di un lotto della bevanda di mela e carota dopo aver ricevuto una segnalazione di un frammento di vetro all’interno del prodotto. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e si riferisce a una quantità limitata di confezioni. Il richiamo riguarda esclusivamente un determinato lotto, e la catena invita coloro che hanno acquistato la bevanda a verificare il numero di lotto sulla confezione.

Rischio di presenza di vetro dentro una bevanda a marchio Carrefour. Il colosso francese della grande distribuzione ha comunicato il richiamo di un lotto di bevande di mela e carota Carrefour Bio, dopo la segnalazione di un corpo estraneo trovato all’interno di una bottiglia. L’azienda ha disposto in via cautelativa il ritiro del prodotto dai suoi supermercati e avvisato ai clienti di non consumarlo, ma eventualmente riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Richiamo per presenza di vetro L’avviso di Carrefour è stato diffuso in data domenica 26 aprile a scopo precauzionale, indicando come motivo la segnalazione della presenza di “un frammento di vetro“: qualora fosse all’interno anche di altre bottiglie, potrebbe causare se ingerito un rischio per la salute del consumatore.🔗 Leggi su Virgilio.it

richiamo di carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro
© Virgilio.it - Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro

Notizie correlate

Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei...

Vetro rotto alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: la segnalazioneVandali in azione alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: ignoti, infatti, hanno danneggiato un vetro dell'istituto nel popoloso quartiere...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti; Supermercati aperti il 25 Aprile 2026: l’elenco con gli orari aggiornati; Quali sono i supermercati aperti il 25 aprile: la lista completa e gli orari.

richiamo di carrefour richiamo di carrefour perRichiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetroDiffuso il richiamo precauzionale di un lotto della Bevanda di mela e carota a marchio Carrefour Bio dopo la segnalazione di un frammento di vetro ... virgilio.it

richiamo di carrefour richiamo di carrefour perCarrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nella ... fanpage.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.