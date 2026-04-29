Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro

Carrefour ha annunciato il ritiro di un lotto della bevanda di mela e carota dopo aver ricevuto una segnalazione di un frammento di vetro all’interno del prodotto. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e si riferisce a una quantità limitata di confezioni. Il richiamo riguarda esclusivamente un determinato lotto, e la catena invita coloro che hanno acquistato la bevanda a verificare il numero di lotto sulla confezione.

Rischio di presenza di vetro dentro una bevanda a marchio Carrefour. Il colosso francese della grande distribuzione ha comunicato il richiamo di un lotto di bevande di mela e carota Carrefour Bio, dopo la segnalazione di un corpo estraneo trovato all’interno di una bottiglia. L’azienda ha disposto in via cautelativa il ritiro del prodotto dai suoi supermercati e avvisato ai clienti di non consumarlo, ma eventualmente riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Richiamo per presenza di vetro L’avviso di Carrefour è stato diffuso in data domenica 26 aprile a scopo precauzionale, indicando come motivo la segnalazione della presenza di “un frammento di vetro“: qualora fosse all’interno anche di altre bottiglie, potrebbe causare se ingerito un rischio per la salute del consumatore.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetro Notizie correlate Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei... Vetro rotto alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: la segnalazioneVandali in azione alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: ignoti, infatti, hanno danneggiato un vetro dell'istituto nel popoloso quartiere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti; Supermercati aperti il 25 Aprile 2026: l’elenco con gli orari aggiornati; Quali sono i supermercati aperti il 25 aprile: la lista completa e gli orari. Richiamo di Carrefour per la bevanda di mela e carota dopo la segnalazione di un frammento di vetroDiffuso il richiamo precauzionale di un lotto della Bevanda di mela e carota a marchio Carrefour Bio dopo la segnalazione di un frammento di vetro ... virgilio.it Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nella ... fanpage.it «La decisione dipende da un richiamo esplicito ai valori della ricorrenza civile come momento di riflessione collettiva sui principi di libertà e democrazia. » Il sabato, complice il fatto che molti non lavorano, è uno dei giorni preferiti per andare a fare la spesa. M - facebook.com facebook