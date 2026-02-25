Vetro rotto alla scuola dell' infanzia Torrione Basso | la segnalazione

Vandali in azione alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: ignoti, infatti, hanno danneggiato un vetro dell'istituto nel popoloso quartiere salernitano, come segnalato dal gruppo Facebook “Sei di Torrione.”. Tanta amarezza per l'ennesimo atto di inciviltà registrato nella zona. “Chiediamo più controlli e più sicurezza”, hanno detto i residenti del quartiere. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

