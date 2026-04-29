Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda | l’avviso di richiamo

Una catena di supermercati ha diffuso un avviso di richiamo per un succo biologico, segnalando il possibile rischio di presenza di pezzi di vetro nella bevanda. La decisione è stata presa a seguito di controlli di sicurezza e mira a prevenire incidenti tra i consumatori. Il prodotto interessato è stato ritirato dagli scaffali e i clienti sono invitati a non consumarlo e a restituirlo presso i punti vendita.

Il richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nella bevanda.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Succo di frutta richiamato per frammenti di vetro, attenzione a questo lottoCarrefour ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di bevanda mela e carota a marchio Carrefour Bio. Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei barattoli, l’avviso di allertaIl ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di...