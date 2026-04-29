Richiamo alla responsabilità di Pd e M5S per uscire dalla crisi | Grave stallo è il tempo delle decisioni
Il Partito Democratico di Foggia e il Movimento 5 Stelle hanno fatto appello alla responsabilità dei loro membri per superare l’attuale situazione di stallo politico. Entrambi i gruppi hanno sottolineato la necessità di adottare decisioni concrete, criticando le tattiche che ritengono aver ostacolato il progresso. La richiesta arriva in un momento in cui si sente la pressione di trovare soluzioni rapide e chiare per uscire dalla crisi.
“Servono meno tatticismi e più decisioni”. Il richiamo alla responsabilità per uscire dalla crisi arriva dal Partito Democratico di Foggia e dal Movimento 5 Stelle.“Riteniamo grave che una necessaria verifica politica si sia trasformata in una fase prolungata di stallo, caratterizzata da tensioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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