Stallo Pd su candidato sindaco M5S | Coalizione in crisi serve una svolta

A poche settimane dalle elezioni comunali, si registra un’ulteriore incertezza sulla scelta del candidato sindaco del centrosinistra. La direzione del Partito Democratico, prevista per questa settimana, è stata rinviata senza una nuova data ufficiale. Mentre il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per la sospensione del processo di alleanza, le trattative tra le forze coinvolte sembrano ancora in stallo.

Avellino, 13 aprile 2026 - Apprendiamo con stupore e sgomento da alcuni organi di stampa del rinvio della direzione Pd che avrebbe dovuto indicare al tavolo del campo largo il futuro candidato sindaco.È evidente che siamo ben oltre i tempi supplementari.Lentezze mortifere e crisi di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindacoArezzo, 3 marzo 2026 – Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco.