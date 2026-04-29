Richiamo alimentare | vetro nel succo di frutta

Un'azienda ha comunicato un richiamo alimentare a causa di un possibile vetro trovato nel succo di frutta. La decisione è stata presa dopo una segnalazione che ha generato l'allerta tra le autorità competenti. Il richiamo riguarda un lotto specifico del prodotto e mira a prevenire rischi per la salute dei consumatori. Le persone che hanno acquistato il prodotto sono invitate a non consumarlo e a restituirlo.

Un richiamo precauzionale che punta a tutelare la sicurezza dei consumatori, dopo una segnalazione che ha fatto scattare l’allerta. Carrefour ha disposto il ritiro di un lotto di succo biologico a marchio proprio per la possibile presenza di frammenti di vetro all’interno di una bottiglia. Il prodotto coinvolto. Il richiamo riguarda la “Bevanda di mela e carota” della linea Carrefour Bio, venduta esclusivamente nei supermercati del gruppo. Dettagli del prodotto: confezione: bottiglia in vetro da 500 ml. termine minimo di conservazione: 3 ottobre 2027. produttore: cooperativa agricola Arc En Ciel. stabilimento: Cafasse (provincia di Torino). distribuzione: GS S.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Richiamo alimentare: vetro nel succo di frutta Notizie correlate Succo di frutta richiamato per frammenti di vetro, attenzione a questo lottoCarrefour ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di bevanda mela e carota a marchio Carrefour Bio. Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Veleno per topi negli omogeneizzati HiPP: richiamo in tre Paesi; Allarme cibo per neonati: tracce di veleno in Austria, ipotesi manomissione; Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute: Nuovo ingrediente non autorizzato; Trovato veleno per topi in un omogeneizzato HiPP in Austria: vasetti manomessi e in circolazione, maxi richiamo. Succo di frutta richiamato per frammenti di vetro, attenzione a questo lottoRichiamo precauzionale per bevanda Carrefour Bio mela e carota: possibile vetro nel lotto con Tmc 03/10/2027. Non consumare e restituire ... quifinanza.it Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamoIl richiamo annunciato dalla catena di supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nella ... fanpage.it Bevanda alla frutta ritirata dal mercato italiano per presenza corpi estranei nelle bottiglie: lotti e marchi interessati dal richiamo alimentare https://canaledieci.it/2026/04/29/bevanda-alla-frutta-ritirata-dal-mercato-italiano-per-presenza-di-corpi-estranei-lotti-e-ma - facebook.com facebook