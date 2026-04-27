Il Giro d’Italia 2026 potrebbe perdere un altro corridore importante dopo le recenti rinunce di altri due atleti. Richard Carapaz, infatti, è in forte dubbio sulla sua partecipazione alla corsa, che si svolgerà tra alcuni mesi. La situazione si aggiunge alle assenze già annunciate, lasciando incerte le formazioni e le strategie previste per questa edizione. La partecipazione del ciclista ecuadoregno resta ancora da definire.

Dopo le rinunce delle ultime ore di Almeida e Landa, il Giro d’Italia 2026 rischia di perdere un altro protagonista. La “Corsa Rosa” potrebbe non vedere al via infatti Richard Carapaz, il corridore dell’EF Education-EasyPost. L’ecuadoriano, dopo essersi sottoposto a un’operazione chirurgica qualche settimana fa, aveva allontanato i dubbi di assenza dalla gara a tappe del Bel Paese, ma i riscontri delle ultime settimane sembravano avergli fatto fare “marcia indietro”. Trofeo Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Volta a Catalunya: solo nella rassegna spagnola è arrivata una posizione di classifica fra i migliori 10, con il 18esimo posto nella “Corsa dei Due Mari”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Richard Carapaz, in forte dubbio la sua partecipazione

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