Ricette elettroniche in Piemonte al via l' autenticazione a due fattori | cosa cambia per i medici
A partire da giovedì 30 aprile, in Piemonte entrerà in vigore una nuova procedura per le ricette elettroniche. I medici saranno obbligati a utilizzare un sistema di autenticazione a due fattori per poter prescrivere farmaci ed esami. Questa modifica riguarda esclusivamente il processo di accesso e autenticazione al sistema di prescrizione digitale. La misura si applica a tutti i medici che operano all’interno della regione.
Novità in arrivo per il sistema delle ricette elettroniche in Piemonte. Da giovedì 30 aprile, infatti, i medici dovranno utilizzare l'autenticazione a due fattori per prescrivere farmaci ed esami. La misura introdotta dalla Regione punta a innalzare i livelli di sicurezza dei sistemi informativi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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