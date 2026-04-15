Phishing su Microsoft 365 | come l’AI aggira anche l’autenticazione a due fattori e come difendersi

Due giorni fa, Microsoft ha diffuso un avviso riguardante una recente campagna di phishing che interessa gli account aziendali di Microsoft 365. Questa attività malevola utilizza l’intelligenza artificiale per aumentare la precisione degli attacchi e raggiunge un numero elevato di utenti in tutto il mondo. L’azienda ha segnalato che le tecniche impiegate sono in grado di superare anche l’autenticazione a due fattori, rendendo più difficile la protezione degli account.

Due giorni fa Microsoft ha lanciato un allarme globale. Una nuova campagna di phishing, potenziata dall’intelligenza artificiale, sta colpendo gli account aziendali di Microsoft 365 con una precisione e una scala senza precedenti. E l’Italia, in particolare la Pubblica Amministrazione, è nel mirino. Il CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha confermato di aver già raccolto prove concrete che questa minaccia sta prendendo di mira le nostre istituzioni. Quello che rende questa campagna particolarmente insidiosa non è solo la tecnica utilizzata, ma il modo in cui viene orchestrata. Gli attaccanti.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Phishing su Microsoft 365: come l’AI aggira anche l’autenticazione a due fattori (e come difendersi) Notizie correlate Come attivare l’autenticazione in due fattori su GmailProteggi il tuo account Google attivando l’autenticazione in due fattori su Gmail. Come attivare autenticazione in due fattori su GmailProteggi il tuo account Google attivando l’autenticazione in due fattori su Gmail. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le regole di posta diventano un’arma: il lato oscuro di Microsoft 365; Iran nel cyberspazio: operazioni ibride tra Medio Oriente, infrastrutture OT e Cloud Microsoft 365; L’autenticazione a due fattori non basta più: la piattaforma VENOM buca Microsoft 365 e prende di mira i CEO; Microsoft disattiva definitivamente Outlook Lite: cosa implica per gli utenti Android?. Allerta phishing su Office 365: come proteggere i tuoi dati personaliLa sicurezza degli utenti di Office 365 è minacciata da una serie di attacchi di phishing che mirano a compromettere dati sensibili e credenziali di accesso. In questa fase, milioni di utenti possono ... assodigitale.it Casella di posta di Microsoft 365: pericolo di furto dati e dirottamento pagamentiNegli ambienti di posta Microsoft 365, gli attaccanti ottengono tipicamente accesso iniziale tramite phishing delle credenziali, password spraying, attacchi di forza bruta o abuso del consenso OAuth. bitmat.it #Phishing bancario: analisi tecnica della campagna “ #MyKey” x.com I dati di pagamento sono al sicuro. Inviato un nuovo codice PIN agli utenti interessati. Già segnalati tentativi di phishing su WhatsApp. - facebook.com facebook