Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise | stop in mare controlli più selettivi Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Le ricerche del 53enne di Bisceglie disperso dopo il crollo di un ponte in Molise sono proseguite senza successo. Sono stati ispezionati circa dieci chilometri quadrati di mare al largo della foce del Trigno, ma il corpo dell’uomo non è stato trovato. Le operazioni di ricerca sono state temporaneamente sospese e si stanno intensificando i controlli in mare con metodi più selettivi.

Scandagliati circa dieci chilometri quadrati in mare, per giorni e giorni, al largo della foce del Trigno, non è stato rinvenuto Domenico Racanati. Né è stata rinvenuta la sua automobile. La decisione delle scorse ore cambia modo di ricerche, che non si fermano: in mare sono sospese e si procede a controlli più mirati e sulla base di eventuali tracce che possano far prospettare esiti diversi da quelli che da settimane sono, cioè nulli, per ritrovare il 53enne di Bisceglie disperso dalla mattina del 2 aprile. A bordo della sua suto finì travolto dal crollo del ponte sulla strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. (foto: tratta...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: stop in mare, controlli più selettivi Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Notizie correlate Leggi anche: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: stop in mare, controlli più selettivi; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali. Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: stop in mare, controlli più selettivi Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieScandagliati circa dieci chilometri quadrati in mare, per giorni e giorni, al largo della foce del Trigno, non è stato rinvenuto Domenico Racanati. Né è stata rinvenuta la sua automobile. La decisione ... noinotizie.it Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: sospese le ricerche in mare, indagini più selettive Sono andate avanti per giorniDopo giorni di ricerche oltre la foce del Trigno, in uno specchio di acqua di dieci chilometri quadrati, le ricerche in mare di Domenico Racanati sono sospese. Da ora in poi verranno effettuate indagi ... noinotizie.it Occhio alla Notizia. . Via libera allo svuotamento dell’invaso del Furlo per le ricerche di Riccardo Branchini. Operazione nelle prossime settimane con rilascio controllato dell’acqua e nuovi rilievi nell’area. In una lettera diffusa, la madre, Federica Pambianchi, - facebook.com facebook