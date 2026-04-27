Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie
Sono proseguite le operazioni di ricerca per trovare Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, disperso dopo il crollo di un ponte stradale sul fiume Trigno avvenuto nella mattina del 2 aprile. Questa è la ventiseiesima giornata di tentativi per rintracciare l’uomo, che si trovava a bordo della sua auto al momento dell’incidente. Le squadre di soccorso continuano a lavorare sul luogo dell’incidente in Molise.
Un altro giorno di ricerche. Il ventiseiesimo. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, è disperso della mattina del 2 aprile quando, a bordo della sua auto, è stato travolto dal crollo del ponte stradale sul fiume Trigno in territorio di Montenero di Bisaccia. Ieri altro appello dei familiari che vogliono la verità sull’accaduto. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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