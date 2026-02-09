Ricercato per tentato omicidio e droga | 34enne arrestato in Francia su mandato della Procura di Terni

La polizia francese ha arrestato un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina, ricercato per tentato omicidio e traffico di droga. L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio a Lille, su mandato della Procura di Terni. La polizia italiana aveva emesso il mandato europeo, e gli agenti francesi lo hanno catturato senza problemi. Ora l’uomo è in attesa di essere estradato in Italia, dove dovrà rispondere delle accuse che gli vengono rivolte.

