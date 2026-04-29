Ricerca via al Synergy Grant | bando da 50 mln Opportunità anche per Pmi e atenei campani

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto il bando Synergy Grant 2026, con una dotazione totale di 50 milioni di euro. La selezione riguarda progetti di ricerca applicata, innovativa e con elevata complessità scientifica. La possibilità di partecipare è rivolta anche a piccole e medie imprese, oltre agli atenei campani, che possono presentare le proprie candidature secondo le modalità previste dal bando.

Il Ministero dell’Università e della ricerca lancia il Synergy Grant 2026, un bando da 50 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca applicata, innovativa e ad alta complessità scientifica. L’iniziativa rientra nel Piano triennale 2026-2028 e punta a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e sistema produttivo, con opportunità anche per università, centri di ricerca e imprese campane coinvolte nei grandi hub nazionali. Il programma, promosso dalla ministra Anna Maria Bernini, introduce un modello che punta su tempi certi, risorse stabili e un fondo unico per il finanziamento della ricerca. Collaborazione pubblico-privato. Il...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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