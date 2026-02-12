Formazione digitale e green | 50 milioni alle PMI del Sud Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT 

Il governo ha aperto le domande per il bando MIMIT che mette a disposizione 50 milioni di euro per le piccole e medie imprese del Sud. A partire dal 12 marzo, le aziende potranno richiedere fondi a fondo perduto per corsi di formazione in digitale e green, con l’obiettivo di portare innovazione e tecnologia nelle piccole realtà locali.

Il MIMIT stanzia 50 milioni di euro per la formazione digitale e green delle PMI del Sud Italia, con incentivi a fondo perduto e percorsi certificati in ambiti ad alto contenuto tecnologico e innovativo.. La competitività delle imprese del Mezzogiorno passa sempre più dalla qualità del capitale umano. Con questa consapevolezza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale e green nelle PMI del Sud Italia. Si tratta di una misura strategica che punta a rafforzare la capacità delle imprese meridionali di affrontare la transizione tecnologica ed ecologica, favorendo un aggiornamento strutturale delle competenze interne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

