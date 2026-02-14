Lancia torna al rally italiano dopo 34 anni | Foligno banco di prova per la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia riprende le gare di rally in Italia dopo 34 anni, portando a Foligno la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. La città si prepara ad accogliere questa sfida, che rappresenta il primo grande banco di prova per il modello rinnovato. Il rally, in programma il 6 e 7 marzo, vedrà la vettura affrontare percorsi sterrati e sfide tecniche, puntando a dimostrare le sue capacità su terreni impegnativi.

Lancia Torna a Rugire: Foligno Test Cruciale per il Ritorno al Rally Italiano. Foligno si prepara ad accogliere un evento storico: il 5° Rally Città di Foligno, in programma il 6 e 7 marzo, segnerà il ritorno di Lancia nelle competizioni su sterrato dopo 34 anni di assenza. Due equipaggi ufficiali, guidati da piloti esperti, testeranno la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale in un banco di prova fondamentale per lo sviluppo del marchio e per rilanciare l’interesse nel rally italiano. Un Marchio Leggendario Ritorna alla Sfida. L’annuncio del ritorno di Lancia nel Campionato Italiano Rally Terra ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Appena presentata, la nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 ha già fatto il suo debutto sulla strada.

La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente.

LANCIA È TORNATA NEL RALLY! La nuova Ypsilon Rally2 HF integrale #Lancia #Rally #Rally2

