RIBI 2026 | l' asset più prezioso del settore della gestione patrimoniale è ora l' identità

Il settore della gestione patrimoniale si trova ad affrontare numerose sfide, tra cui pressioni sulle commissioni e regolamentazioni sempre più complesse. La standardizzazione, favorita dall’intelligenza artificiale, sta modificando profondamente le modalità operative, mentre le tensioni politiche e le norme sulla sostenibilità aumentano la difficoltà di adattamento. Questi fattori hanno portato a una rivalutazione delle risorse più preziose per le aziende del settore.

- ZURIGO, 29 aprile 2026 PRNewswire -- RIBI 2026 rileva un settore messo alla prova sotto ogni aspetto: dalla pressione sulle commissioni, dalla standardizzazione guidata dall'IA, dalla complessità normativa e dal contraccolpo politico contro la sostenibilità. In un contesto del genere, le aziende che stanno guadagnando terreno condividono una caratteristica: la chiarezza della propria identità. La top 10 globale dell'indice RIBI 2026 Quattro nuove società (*) si uniscono alla Top 10 con Suma Capital, una nuova entrata nel RIBI che si posiziona direttamente nella categoria più alta. Sei società mantengono il loro posto, con DPAM e CANDRIAM che figurano costantemente nella Top 10 a livello mondiale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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