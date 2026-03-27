Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. San Diego FC, la neonata squadra di calcio con sede a San Diego, ha attirato l’attenzione del mondo calcistico grazie al suo proprietario miliardario, Mohamed Mansour. Giovedì scorso, Mansour ha condiviso il suo entusiasmo per la possibilità di ingaggiare il noto attaccante egiziano Mohamed Salah, attualmente in forza al Liverpool. Questa dichiarazione è avvenuta in un contesto di crescente interesse e speculazione riguardo il futuro del calciatore egiziano, particolarmente in vista della prossima finestra di mercato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Salah, un “asset” prezioso: parole del presidente di San Diego FC.

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