L’uovo di Pasqua più prezioso del 2026 è decorato a mano e costa oltre mille euro

Un uovo di Pasqua decorato a mano e dal valore superiore a mille euro si distingue come il più prezioso del 2026. La produzione artigianale e il prezzo elevato attirano l'attenzione di chi cerca un oggetto unico per le festività pasquali. La decorazione accurata e il prezzo elevato lo rendono un pezzo esclusivo.

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