Eunice Palminteri ha consegnato ufficialmente la lista del Movimento 5 Stelle e di Controcorrente presso il Comune di Ribera. La coalizione composta da sedici candidati si presenta alle elezioni contro le liste di Provenzano e Romano. La presentazione delle candidature segna l'inizio della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.

? Cosa sapere Eunice Palminteri deposita la lista M5S e Controcorrente presso il Comune di Ribera.. La coalizione di sedici candidati sfida le liste di Provenzano e Romano.. Questa mattina, presso la sede del Comune di Ribera, Eunice Palminteri ha consegnato ufficialmente la propria lista elettorale, segnando un passo decisivo nella corsa verso la carica di sindaco dopo la precedente candidatura di Carmelo Pace, capogruppo Ars della Dc. Il clima tra le strade del borgo si fa elettrico mentre la corsa alle urne accelera. La proposta politica presentata da Palminteri vede una composizione eterogenea, che unisce le forze di Controcorrente e del Movimento Cinque Stelle in un unico progetto per il consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ribera, Eunice Palminteri sfida il voto con l’unione M5S e Civici

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