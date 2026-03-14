La sfida di Eunice Palminteri a Ribera | Un nuovo modo di amministrare per una città 4.0

Eunice Palminteri, imprenditrice con vent’anni di esperienza all’estero, è tornata a Ribera e gestisce un’azienda specializzata nella produzione di macchinari agricoli. Ora si candida a sindaca della città, proponendo un nuovo approccio alla gestione comunale. La sua candidatura mira a portare innovazione e praticità nella amministrazione locale, con un progetto che si concentra su soluzioni moderne e concrete per il territorio.

La candidata sindaca di Controcorrente e del Movimento 5 stelle punta a conquistare la fiducia di tutto il Campo Largo. “Fare” la sua parola chiave Imprenditrice, dopo vent’anni trascorsi fuori dall’isola, Eunice Palminteri è tornata a vivere a Ribera, dove oggi dirige la sua azienda specializzata nella progettazione e costruzione di macchinari per la lavorazione del terreno e si candida a sindaca con una visione nuova, concreta e moderna del modo di amministrare. Sostenuta dal movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera dal Movimento 5 stelle, Palminteri punta adesso a conquistare la fiducia di altri partiti per un’alleanza più ampia che possa in sostanza comporre il Campo Largo così come ad Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaDopo le candidature di Maria Rosaria Provenzano e di Carmelo Pace, arriva una terza proposta per la guida della città di Ribera: Eunice Palminteri. Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera, La Vardera: ''Il Campo Largo quando vuole riesce a compattarsi"A sorpresa anche il Movimento 5 stelle sostiene il nominativo lanciato da Controcorrente, presenti all'incontro i deputati Angelo Cambiano e Ida... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eunice Palminteri Discussioni sull' argomento La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a Ribera; Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera, La Vardera: ''Il campo largo quando vuole riesce a compattarsi; Terzo candidato a sindaco a Ribera, Eunice Palminteri in corsa con Controcorrente di La Valdera. La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaL’annuncio ufficiale sui social, presentazione il 12 marzo: La città merita coraggio, libertà e una nuova visione ... agrigentonotizie.it A Ribera l’imprenditrice Eunice Palminteri ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook