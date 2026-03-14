Eunice Palminteri a Ribera | efficienza aziendale per

Eunice Palminteri si presenta a Ribera come candidata sindaco dopo aver passato vent’anni lontana dall’isola. Ha deciso di tornare in paese e di candidarsi alle prossime elezioni amministrative. La sua proposta si focalizza su migliorare l’efficienza delle aziende locali e sulla pianificazione strategica dell’amministrazione comunale. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Eunice Palminteri, imprenditrice tornata a Ribera dopo due decenni di assenza dall’isola, lancia la sua candidatura al sindaco con una visione amministrativa basata su efficienza e pianificazione. La candidata, sostenuta dal movimento Controcorrente e dal Movimento 5 Stelle, punta a costruire un’alleanza più ampia con il Campo Largo per gestire le risorse locali. L’obiettivo dichiarato è trasformare la gestione cittadina in un modello moderno, dove l’organizzazione aziendale diventa strumento per rilanciare agricoltura, industria e turismo. Il programma si concentra sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e sulla riapertura immediata dell’asilo nido comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eunice Palminteri a Ribera: efficienza aziendale per Articoli correlati La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaDopo le candidature di Maria Rosaria Provenzano e di Carmelo Pace, arriva una terza proposta per la guida della città di Ribera: Eunice Palminteri. La sfida di Eunice Palminteri a Ribera: “Un nuovo modo di amministrare per una città 4.0”La candidata sindaca di Controcorrente e del Movimento 5 stelle punta a conquistare la fiducia di tutto il Campo Largo. Aggiornamenti e notizie su Eunice Palminteri Temi più discussi: La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a Ribera; Elezioni a Ribera, La Vardera candida a sindaco Eunice Palminteri; Ribera: Giovedì 12 marzo presentazione della candidata sindaca Eunice Palminteri; Elezioni Ribera, ieri sera la presentazione della candidatura a sindaca di Eunice Palminteri. La sfida di Eunice Palminteri a Ribera: Un nuovo modo di amministrare per una città 4.0La candidata sindaca di Controcorrente e del Movimento 5 stelle punta a conquistare la fiducia di tutto il Campo Largo. Fare la sua parola chiave ... agrigentonotizie.it Elezioni a Ribera, La Vardera candida Eunice PalminteriLa presentazione avverrà giovedì 12 marzo alle ore 19:00, presso la Sala Convegni del Comune di Ribera Emanuela e Giovanni Ragusa. grandangoloagrigento.it A Ribera l’imprenditrice Eunice Palminteri ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook