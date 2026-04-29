Riapre Villa dei Leoni | al via le visite dal 1° maggio
Dal primo maggio, Villa dei Leoni riapre le sue porte ai visitatori. La villa, situata nel Comune di Mira, è uno dei siti storici più noti lungo il Naviglio del Brenta. La riapertura permette al pubblico di accedere di nuovo alla struttura, che rappresenta un punto di riferimento per il patrimonio culturale locale. Le visite riprendono dopo un periodo di chiusura, offrendo l’opportunità di conoscere un luogo di grande valore storico.
Riapre al pubblico Villa dei Leoni, situata nel Comune di Mira (VE), uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico lungo il Naviglio del Brenta. L’Amministrazione comunale annuncia l’avvio della nuova stagione di visite a partire da venerdì 1° maggio 2026: la Villa sarà visitabile ogni fine.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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