Riaperto il punto vendita Despar di Grado

Il punto vendita Despar di Grado ha riaperto ieri, lunedì 27 aprile, dopo un intervento di rinnovamento e ampliamento. La nuova struttura si trova in Viale Europa Unita 33 e presenta un layout aggiornato, pensato per facilitare la spesa dei clienti. L’area ha subito modifiche per migliorare l’efficienza del servizio e offrire una gamma di prodotti più vasta. La riapertura segna un momento di novità per il negozio e la comunità locale.

Ha riaperto ieri, lunedì 27 aprile, il punto vendita Despar di Grado in Viale Europa Unita 33, completamente rinnovato e ampliato per offrire un servizio più efficiente, una scelta ancora più ampia e un’esperienza di spesa moderna e funzionale. Al taglio del nastro hanno partecipato Diego.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Cardinale Becciu, il processo sulla vendita del palazzo di Londra è da rifare per «errori procedurali». Annullate le condanne di primo gradoAndrà rifatto da zero il processo in Vaticano che vede coinvolti tra gli altri il cardinale Angelo Becciu, il mediatore d’affari Raffaele Mincione e... Silenzio miner: vendita a -1.04, il punto di svolta?Il silenzio dei miner di Bitcoin si fa assordante, un segnale che potrebbe indicare la fine della discesa dei prezzi iniziata nell’ottobre scorso. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Riaperto il punto vendita Despar di Grado; Despar Nord, riapre rinnovato e più sostenibile il punto vendita a Grado. Grado. Riapre il Despar, punto vendita rinnovato e vicino a residenti e turistiHa riaperto ieri, lunedì 27 aprile, il punto vendita Despar di Grado in Viale Europa Unita 33, completamente rinnovato e ampliato per offrire un servizio più efficiente, una scelta ancora più ampia e ... triestecafe.it Despar Nord, riapre rinnovato e più sostenibile il punto vendita a GradoHa riaperto ieri il punto vendita Despar di Grado in viale Europa Unita, completamente rinnovato e ampliato per offrire un servizio più efficiente. Lo rende noto Despar Nord. (ANSA) ... ansa.it GRADO - Il punto vendita gestito da Despar Nord è stato inaugurato ieri 27 aprile e offrirà reparti carne, ortofrutta, gastronomia servita, un corner pizza e panetteria. Fino al 31 maggio apertura tutti i giorni dalle 8 alle 20. ISCRIVITI al nostro canale YouTube -> - facebook.com facebook Grado, riaperto il Despar di Viale Europa Unita dopo i lavori di rinnovamento e ampliamento ilgoriziano.it/articolo/grado… #ilgoriziano #Despar #Grado x.com