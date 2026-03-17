Cardinale Becciu il processo sulla vendita del palazzo di Londra è da rifare per errori procedurali Annullate le condanne di primo grado

La corte d’Appello del tribunale della Santa Sede ha deciso di rifare il processo sulla vendita del palazzo di Londra, annullando le condanne di primo grado per errori procedurali. La decisione arriva dopo aver accolto il ricorso delle difese, che avevano contestato alcune irregolarità nelle fasi precedenti. Il procedimento legale riguarda il cardinale Becciu e altre persone coinvolte nell’operazione immobiliare.

Andrà rifatto da zero il processo in Vaticano che vede coinvolti tra gli altri il cardinale Angelo Becciu, il mediatore d’affari Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto di un palazzo a Londra da parte del numero due della Segreteria di Stato. La corte d’Appello del tribunale della Santa Sede ha infatti accolto il ricorso delle difese che eccepivano errori procedurali nell’avvio del dibattimento con citazione diretta a giudizio formulata dall'Ufficio del Promotore di giustizia nonché dei successivi decreti di citazione a giudizio adottati dal Presidente del Tribunale, dell'Ordinanza pronunciata dal Collegio di primo grado nel marzo 2022, delle successive Ordinanze dello stesso Tribunale che hanno ribadito il provvedimento e, infine, della Sentenza che ha definito il giudizio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cardinale Becciu, il processo sulla vendita del palazzo di Londra è da rifare per «errori procedurali». Annullate le condanne di primo grado Articoli correlati Becciu, processo da rifare per "errori procedurali". Annullate le condanne di primo gradoLa Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Vaticano, il passo indietro del Promotore di Giustizia Diddi: si astiene dal processo sul Palazzo di Londra (dove è coinvolto il cardinale Becciu)Il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi ha scelto di astenersi nell’ambito del procedimento relativo al Palazzo di Londra. Una selezione di notizie su Cardinale Becciu Temi più discussi: L’interminabile Via Crucis dell’innocente Cardinal Becciu; Senza vera giustizia non esiste uno Stato. Leone XIV apre l'anno giudiziario vaticano, con qualche implicito chiarimento sull'affaire Becciu (Salvatore Izzo e Letizia Lucarelli); Leone XIV, il trasloco low profile: ritorno al Palazzo Apostolico dopo 13 anni, con lui i 2 segretari. E intanto lancia il monito ai...; Il Papa: Non c’è Stato senza giustizia, il processo giusto contribuisce alla credibilità. Vaticano, annullato il processo contro il cardinale Becciu. Ora si riparte da zero, ecco perchéVaticano, annullato il processo contro il cardinale Becciu. Ora si riparte da zero, ecco perché - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Processo Becciu, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zeroNuovo colpo di scena. Il famoso processo Becciu è da rifare e si riparte (quasi) da zero. Dopo poco meno di due mesi di silenzio i giudici ... msn.com