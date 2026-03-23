Silenzio miner | vendita a -1.04 il punto di svolta?
Il silenzio dei miner di Bitcoin si fa assordante, un segnale che potrebbe indicare la fine della discesa dei prezzi iniziata nell’ottobre scorso. I dati on-chain mostrano una contrazione estrema dell’attività di vendita da parte dei produttori, suggerendo un possibile punto di svolta per il mercato. L’indice delle posizioni dei miner (MPI) ha toccato livelli storici negativi, scendendo fino a -1.04, indicando che la pressione di vendita è al minimo assoluto. Tuttavia, questa riduzione non garantisce immediatamente un’inversione del trend rialzista, poiché manca ancora la conferma di una domanda attiva sul mercato. Il Silenzio dei Miner come Segnale di Svolta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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