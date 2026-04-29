Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Schiavi d’Abruzzo iniziati i lavori nella sede di Carpineto Sinello

Dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio postale di Schiavi d’Abruzzo è stato riaperto al pubblico. Contestualmente, sono iniziati i lavori presso la sede di Carpineto Sinello. Entrambi gli interventi sono stati completati recentemente e l’ufficio di Schiavi d’Abruzzo è tornato a funzionare normalmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli sui tempi di conclusione dei lavori presso l’altra sede.

Terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Schiavi d’Abruzzo.I lavori sono finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste italiane per promuovere la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lavori conclusi, riaperto l'ufficio postale di Bolzano NovareseDopo gli ultimi interventi, lo sportello torna operativo con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l'attivazione dei servizi della pubblica... Menfi, al via i lavori all’ufficio postale di via Volta: servizi garantiti con sede mobileLa struttura rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane per ampliare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15...