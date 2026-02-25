Menfi al via i lavori all’ufficio postale di via Volta | servizi garantiti con sede mobile

La struttura rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane per ampliare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15 mila abitanti Poste Italiane avvia i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Menfi, in via Alessandro Volta. L’intervento rientra nel progetto “Polis”, il piano nazionale che punta a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti. Per garantire la continuità dei servizi, sarà attivato un ufficio postale mobile collocato nella stessa via Volta. Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Il progetto “Polis” mira a favorire la coesione economica, sociale e territoriale e a ridurre il digital divide, portando nei piccoli centri una serie di servizi della Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche:

Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di Montecalvoli

Caccamo, l'ufficio postale chiude per ammodernamento: attivo l'ufficio mobile in piazza Cappuccini

Temi più discussi: Missione archeologica sino-egiziana scopre un tempio della XXVI dinastia a Menfi; Il Lotto premia l’Agrigentino, centrata una vincita da 21 mila euro: ecco dove; La fortuna bacia l’Agrigentino, centrata una vincita da 21mila euro; C'è stata una rapina, dobbiamo fotografare i suoi gioielli: finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistola.

Menfi: al via Inycon, la storica festa del vinoMenfi, Città Italiana del vino 2023, dopo cinque anni di pausa torna a ospitare Inycon, la storica festa del vino e dell’enogastronomia, giunta alla sua ventiseiesima edizione, con un programma che ... tgcom24.mediaset.it

Menfi Città Italiana del Vino,al via edizione tecnica InyconMenfi, Città Italiana del Vino 2023, prosegue con gli eventi dedicati in questo anno: in particolare ritorna Inycon in un'edizione tecnica dedicata al B2B. Inycon e le sue Contrade, un viaggio alla ... ansa.it

Completamento dei lavori Agrigeno-A19, chiusura temporanea dello svincolo Caltanissetta Sud Le chiusure saranno operative dalle ore 9:00 alle 19:00nelle giornate dal 2 al 6 marzo e riguarderanno in fasi successive le rampe di uscita, quelle di immissione - facebook.com facebook