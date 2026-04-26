Cher respinta la richiesta di tutela legale del figlio Elijah Blue Allmann

Un giudice ha respinto la richiesta di tutela avanzata da Cher per il figlio Elijah Blue Allmann, nato dal suo precedente matrimonio con Gregg Allmann. La decisione riguarda la controversia legale tra la cantante e l’ex marito in merito alla custodia del minorenne. La vicenda si è svolta in un procedimento giudiziario conclusosi con questa pronuncia.

Un giudice ha respinto la richiesta di Cher per la tutela del figlio Elijah Blue, secondogenito avuto dall’ex marito Gregg Allmann. La voce di Believe all’inizio di questo mese ha presentato domanda alla Corte Superiore di Los Angeles per ottenere la tutela, affermando che le condizioni del figlio “sono notevolmente peggiorate” dal 2023. Secondo quanto si legge nel documento il figlio della popstar “È attualmente in custodia nello Stato del New Hampshire in un ospedale psichiatrico chiuso a chiave nel tentativo di riportarlo alla capacità di affrontare accuse penali in due casi”. Cher arriva lo stop dal giudice per la richiesta di tutela del figlio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cher, respinta la richiesta di tutela legale del figlio Elijah Blue Allmann Notizie correlate Dopo tre anni, Cher ha presentato nuovamente domanda per la tutela legale del figlio ElijahDopo una serie di arresti avvenuti negli ultimi mesi, Cher ha presentato domanda nuovamente per la tutela del figlio Elijah Blue Allmann, a distanza... Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanA giugno scorso il 49enne era stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica californiana per overdose, dopo essere stato trovato in stato... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ecco cosa chiede: Cher torna in tribunale per il figlio: patrimonio a rischio tra arresti e dipendenze | blue News. Spettacolo Cher torna in tribunale per il figlio: patrimonio a rischio tra arresti e dipendenzeLa cantante chiede di nuovo il controllo delle finanze di Elijah Blue Allman dopo un peggioramento delle sue condizioni. bluewin.ch Elijah Blue Allman ricoverato d’urgenza in ospedale: Cher preoccupata per le condizioni di suo figlioIl figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato portato d’urgenza in ospedale, il 14 giugno, dopo che le autorità lo hanno trovato instabile. Marieangela King Allman, ex moglie di Elijah, ha ... ilfattoquotidiano.it