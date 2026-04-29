Resort extralusso in via San Gallo il consiglio comunale ha votato il progetto su mappe sbagliate

Il consiglio comunale ha approvato un progetto per un resort di lusso situato in via San Gallo. In precedenza, era stato presentato un esposto alla procura a gennaio, riguardante il medesimo progetto. L'intervento, del valore superiore ai 100 milioni di euro, verrà costruito sull'area dell'ex ospedale militare. Si tratta di un'iniziativa promossa da un investitore di Singapore.

Un'integrazione all'esposto già presentato in procura nel gennaio scorso contro il progetto del grande resort extra-lusso che, ad opera di un magnate di Singapore (lavori da oltre 100 milioni di euro) sorgerà nell'ex ospedale militare di via San Gallo. A depositarla è ancora una volta il comitato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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