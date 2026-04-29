Renzo Rubino un festival per ripartire da zero | l’inizio in Darsena poi giù fino alle coste pugliesi
Il festival intitolato “Ripartire da zero” si è aperto con un evento in Darsena, proseguendo poi lungo le coste pugliesi. La manifestazione coinvolge artisti e musicisti che si esibiscono in diverse tappe lungo il percorso. La prima giornata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e ha previsto performance dal vivo e interventi culturali. L’organizzazione ha confermato che l’evento continuerà fino alla fine della settimana, con diverse iniziative previste nelle prossime località.
Milano, 29 aprile 2026 – Marinai si nasce. Se Franco Calif an o al gondoliere della canzone chiedeva di essere portato a Napoli, Renzo Rubino ieri mattina gli ha dato le coordinate della Darsena di Milano, per presentare a pelo d’acqua l’ ottava edizione del suo festival pugliese e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Abbiamo fatto come il campionato di calcio, siamo ripartiti da zero ”, spiega il cantautore tarantino, appena sceso dalla gondola, a proposito di questo Porto Rubino 2026, in programma a luglio sulle coste della sua regione con prologo a giugno tutto milanese. “Abbiamo asciugato la durata a tre soli appuntamenti tematici: Porto Rubino pensa, Porto Rubino balla e Porto Rubino canta”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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