L' erosione minaccia le coste pugliesi l' allarme dei balneari | Troppa burocrazia blocca interventi

Le coste pugliesi sono sottoposte a un processo di erosione che ne riduce la larghezza, creando preoccupazione tra i gestori delle spiagge. Gli operatori del settore chiedono di semplificare le procedure burocratiche per permettere ai privati di intervenire con lavori di manutenzione ordinaria, necessari a ripristinare le linee di costa danneggiate. Attualmente, le lunghe pratiche amministrative impediscono interventi tempestivi e necessari alla tutela delle spiagge.

Ridurre le procedure burocratiche per consentire ai privati di intervenire per ripristinare, attraverso la manutenzione ordinaria, le originarie linee di costa ridotte dall'erosione o dalle mareggiate. E' una delle richieste avanzate nel corso dell'audizione in Commissione Urbanistica del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il numero uno dei geologi pugliesi lancia l'alert: "Coste del Gargano e Salento a rischio erosione"Secondo Giovanni Caputo - presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia - le coste del Gargano e del Salento sono a rischio erosione.

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Roma ha perso un terzo delle spiagge: investimento da 7 milioni contro l'erosioneLe mareggiate hanno devastato la costa con danni a strutture e lidi. Aggiudicata la gara per il ripascimento, i lavori attesi prima dell'estate ... roma.corriere.it

Erosione, molto più che una minaccia per le spiagge: Situazione criticaMisano Adriatico, tra Riccione e Cattolica. Anche qui i bagnini lottano contro l'erosione che si mangia le spiagge, l'ingressione marina che spinge l'acqua sempre più verso l'abitato. La situazione è ... rainews.it