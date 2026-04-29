Rendiconto 2025 Udine non è povera è ferma

Durante l’approvazione del Rendiconto 2025, il sindaco di Udine ha affermato che la città non è povera, ma si trova in una fase di stagnazione. Le sue parole hanno suscitato l’attenzione di chi segue la politica locale, anche se i numeri ufficiali mostrano una situazione finanziaria stabile. La discussione si è concentrata sulla percezione di fermezza economica, senza che siano state fatte dichiarazioni su possibili difficoltà o crisi.

“Udine, conti alla mano, non è affatto una città ‘povera’. Tutt’altro. Eppure, a sentire le parole del sindaco Alberto De Toni durante l’approvazione del Rendiconto 2025, sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte a un ente in ristrettezza di risorse. Una narrazione che si scontra frontalmente con.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Rendiconto del Comune di Udine, l’opposizione attacca: Più tasse, ma opere e servizi restano fermi; Rendiconto comunale, Vidoni: Amministrazione incapace di gestire le risorse economiche; Udine, scontro su rendiconto di bilancio e fondi regionali; Udine, bilancio tra avanzo e debiti: Dalle multe 3,6 milioni. Rendiconto comunale, Vidoni: Amministrazione incapace di gestire le risorse economicheIl capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale contro l'operato della giunta De Toni: Hanno chiesto più soldi ai cittadini, per poi lasciarli fermi ... udinetoday.it Cordignano | Il Consiglio comunale approva il rendiconto per la gestione 2025 - facebook.com facebook Si riunisce i Consiglio comunale: tra i temi rendiconto 2025, bilancio e regolamento commercio - Il Giunco x.com