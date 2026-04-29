Rendiconto 2025 della Provincia opposizioni contro | Conti in ordine ma manca incisività

Durante la riunione del consiglio provinciale, i consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega hanno espresso voto contrario all’approvazione del rendiconto 2025 della Provincia di Rimini. Secondo le opposizioni, i conti risultano in ordine, ma manca un’effettiva incisività nelle azioni di gestione. La discussione riguarda principalmente le modalità di spesa e gli interventi effettuati dall’amministrazione provinciale nel corso dell’anno.

I consiglieri provinciali Stefano Campisi e Flavio Mauro (Fratelli d’Italia) e Leonardo Bindi e Veronica Pontis (Lega) hanno espresso voto contrario all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025 della Provincia di Rimini. “Prendiamo atto di conti formalmente in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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