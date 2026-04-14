Rendiconto 2025 Rimini tiene i conti | tasse ferme e debito in calo Record dall' imposta di soggiorno
La quinta commissione consigliare ha dato parere favorevole al rendiconto di gestione 2025, che mostra tasse ferme e un calo del debito. Il rapporto riguarda il bilancio di previsione 2025-2027 ed evidenzia anche un record nell’imposta di soggiorno. La delibera si riferisce alla rappresentazione della gestione finanziaria dell’amministrazione, con particolare attenzione alle entrate e alle uscite previste.
La quinta commissione consigliare ha espresso parere favorevole al rendiconto di gestione 2025, l’atto che dà la rappresentazione della realizzazione degli obiettivi programmati dall’amministrazione attraverso il Bilancio di previsione 2025-2027. Prosegue la progressiva riduzione del debito, che.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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