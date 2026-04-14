Rendiconto 2025 Rimini tiene i conti | tasse ferme e debito in calo Record dall' imposta di soggiorno

La quinta commissione consigliare ha dato parere favorevole al rendiconto di gestione 2025, che mostra tasse ferme e un calo del debito. Il rapporto riguarda il bilancio di previsione 2025-2027 ed evidenzia anche un record nell’imposta di soggiorno. La delibera si riferisce alla rappresentazione della gestione finanziaria dell’amministrazione, con particolare attenzione alle entrate e alle uscite previste.