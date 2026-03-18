A2a spinge ricavi e investimenti Mazzoncini disponibile al rinnovo

A2a ha registrato nel 2025 una crescita nei ricavi e negli investimenti, mentre i margini e l’utile sono diminuiti a causa di una produzione idroelettrica tornata ai livelli medi dopo un anno record. Il presidente dell’azienda ha manifestato disponibilità a discutere un rinnovo del mandato. I risultati del bilancio sono stati influenzati dalla normalizzazione della produzione idroelettrica rispetto al 2024.

A2a archivia un 2025 volatile con una crescita di ricavi e investimenti e un rallentamento dei margini e dell'utile zavorrati da una normalizzazione della produzione idroelettrica, tornata vicina alle medie storiche dopo un 2024 record. A presentare i numeri, l'ad Renato Mazzoncini (in foto) che ha poche settimane dalla scadenza si è detto «disponibile a un nuovo mandato» confermando le stime per il 2026 e annunciando un incremento del dividendo del 4%. A brindare sono i Comuni azionisti di Milano e Brescia a cui vanno oltre 80 milioni. Nel dettaglio, i ricavi adjusted hanno raggiunto 14 miliardi, in aumento del 9%, principalmente grazie all'aumento dei volumi venduti di energia elettrica e all'apporto del consolidamento della società Duereti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A2a spinge ricavi e investimenti. Mazzoncini disponibile al rinnovo Articoli correlati Leggi anche: A2a: Aeb rafforza patto con Brianza, 460 mln di investimenti entro 2035, 230 destinati al territorio Approvato il bilancio 2025, A2A punta 23 miliardi sul futuro: “Più energia agli investimenti”Brescia, 18 marzo 2026 – Investimenti in crescita, ricavi in aumento e una struttura finanziaria che si rafforza nonostante uno scenario energetico... Approfondimenti e contenuti su A2a spinge A2a, fatturato su del 9%. Investimenti in crescitaROMA A2a ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi adjusted pari a 14 miliardi di euro in crescita del 9% rispetto al 2024, e investimenti per 1,68 miliardi di euro, in aumento dell’11% ... ilmessaggero.it A2A, ricavi a +9%, lieve flessione dell’utile. 81,4 mln alla LoggiaA2A chiude il 2025 con un +9% dei ricavi ma una lieve flessione dell'utile. Investimenti per 1,7 miliardi di euro, l’11% in più rispetto all’anno precedent ... elivebrescia.tv