Ubriaca fradicia in pieno giorno donna collassa e finisce in ospedale

Venerdì pomeriggio a Gardone Val Trompia una donna di 51 anni è finita in ospedale dopo aver bevuto troppo. Si trovava per strada, visibilmente ubriaca, quando all’improvviso ha perso i sensi e si è accasciata a terra. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza. La donna è stata trasportata in pronto soccorso, dove ora si trova sotto osservazione.

Venerdì pomeriggio a Gardone Val Trompia, intorno alle 17.20, una donna di 51 anni è stata soccorsa dopo essere collassata a causa del troppo alcol bevuto. L’episodio è avvenuto in via 20 Settembre, nei pressi del parcheggio Santoro, e ha richiesto l’intervento dei sanitari e dei carabinieri.Sul.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Gardone Val Trompia Ubriaca fradicia, ragazza di 21 anni collassa vicino alla parrocchia Romano, donna di 79 anni scippata in pieno giorno: strattonata, finisce in ospedale Una donna di 79 anni è stata scippata in pieno giorno a Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gardone Val Trompia Ubriaca fradicia in pieno giorno, donna collassa e finisce in ospedaleVenerdì pomeriggio a Gardone Val Trompia, intorno alle 17.20, una donna di 51 anni è stata soccorsa dopo essere collassata a causa del troppo alcol bevuto. L’episodio è avvenuto in via 20 Settembre, ... bresciatoday.it Raccontiamo i fatti. Tutti. Due uomini di origine africana assolti per stupro di gruppo. La vittima: 18 anni, ubriaca fradicia, portata di peso in un appartamento, che vomitava durante l’abuso. Secondo la Cassazione era “consenziente”. Questa non è giustizia. È u facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.