Ubriaca fradicia in pieno giorno donna collassa e finisce in ospedale

Venerdì pomeriggio a Gardone Val Trompia una donna di 51 anni è finita in ospedale dopo aver bevuto troppo. Si trovava per strada, visibilmente ubriaca, quando all’improvviso ha perso i sensi e si è accasciata a terra. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza. La donna è stata trasportata in pronto soccorso, dove ora si trova sotto osservazione.

Venerdì pomeriggio a Gardone Val Trompia, intorno alle 17.20, una donna di 51 anni è stata soccorsa dopo essere collassata a causa del troppo alcol bevuto. L’episodio è avvenuto in via 20 Settembre, nei pressi del parcheggio Santoro, e ha richiesto l’intervento dei sanitari e dei carabinieri.Sul.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

