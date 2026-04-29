Regione Marche caso plasma | via libera dell’Ufficio di presidenza a Commissione d’inchiesta

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha approvato formalmente la creazione di una Commissione d'inchiesta sul caso plasma, su richiesta dei gruppi di opposizione. La decisione permette di avviare le procedure necessarie per l'istituzione dell'organismo di indagine. La Commissione sarà incaricata di approfondire le vicende legate a questo caso specifico. La proposta era stata presentata dagli esponenti dell'opposizione nelle scorse settimane.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera procedurale per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta dedicata al caso plasma, richiesta dai gruppi di opposizione. Dopo la verifica dei requisiti, l’organo di presidenza ha accertato la conformità della richiesta presentata da undici consiglieri regionali (pari a un terzo dell’Assemblea). Secondo quanto previsto dall’articolo 132 del Regolamento interno, l’inchiesta deve riguardare l’attività dell’amministrazione regionale o di società partecipate. La palla passa ora al plenum dell’ Assemblea legislativa. Saranno i consiglieri, durante la prossima seduta utile, a votare a favore o contro la nascita dell’organismo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regione Marche, caso plasma: via libera dell’Ufficio di presidenza a Commissione d’inchiesta Notizie correlate L’assessore alla Salute della Regione Marche rifiuta la commissione d’inchiesta sul plasma buttatoL'assessore alla salute della Regione Marche Paolo Calcinaro rispinge la proposta dell'opposizione di istituire una commissione d'inchiesta sullo... Marche, scontro sul plasma: no alla commissione d’inchiestaIl dibattito sulla gestione delle risorse sanitarie nelle Marche si è spostato oggi tra le mura del Consiglio regionale, dove la maggioranza di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso plasma nelle Marche: indagine del Centro Nazionale Sangue e nodo commissione in Consiglio; Lo scandalo del plasma buttato. Acquaroli verso il no definitivo alla commissione d’inchiesta; Plasma sprecato. A Torrette gli ispettori del centro nazionale sangue; Caso plasma, Acquaroli 'faremo di tutto per ristabilire credibilità Regione'. Caso plasma, arriva il rapporto della commissione regionale: focus sulla mancanza di personaleIl documento è ancora riservato, ma, da quanto trapela, le conclusioni evidenzierebbero criticità nella gestione dei tecnici all'interno dell'Officina del sangue ... rainews.it Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze. La crisi non è durata un solo giorno, come afferma l’assessore Calcinaro, e le sacche gettate ... fanpage.it Dopo il nulla osta della Provincia di Pesaro e Urbino dei giorni scorsi oggi è arrivato anche il decreto attuativo da parte della Regione Marche - facebook.com facebook Invaso del Furlo, firmato il decreto regionale che autorizza lo svuotamento. regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com