Marche scontro sul plasma | no alla commissione d’inchiesta

Nel Consiglio regionale delle Marche si è tenuto oggi un acceso dibattito sulla gestione delle risorse sanitarie. La maggioranza di centrodestra ha deciso di respingere la proposta della minoranza di centrosinistra di istituire una commissione d’inchiesta, affrontando così una questione che divide le forze politiche presenti. La discussione si è concentrata principalmente sulla possibilità di approfondire alcuni aspetti legati all’amministrazione sanitaria regionale.

Il dibattito sulla gestione delle risorse sanitarie nelle Marche si è spostato oggi tra le mura del Consiglio regionale, dove la maggioranza di centrodestra ha manifestato la ferma intenzione di respingere la richiesta della minoranza di centrosinistra per l’apertura di una commissione d’inchiesta. Al centro della controversia ci sono i presunti sprechi di plasma presso l’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche (Aoum). Domani, infatti, l’Ufficio di presidenza dovrà prendere una decisione decisiva sul fatto di accogliere o meno la proposta della minoranza, passaggio necessario per permettere poi all’Assemblea legislativa di discuterne il merito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, scontro sul plasma: no alla commissione d’inchiesta L’assessore alla Salute della Regione Marche rifiuta la commissione d’inchiesta sul plasma buttatoL'assessore alla salute della Regione Marche Paolo Calcinaro rispinge la proposta dell'opposizione di istituire una commissione d'inchiesta sullo... Plasma sprecato nelle Marche: opposizione chiede inchiesta esternaLa vicenda delle sacche di plasma non utilizzato ha scatenato una forte reazione politica nelle Marche, dove il consigliere regionale del Pd Fabrizio...