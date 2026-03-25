Porto di Civitavecchia prosegue confronto su professioni settore turistico

Questa mattina si è svolto un incontro presso l'Aula Calamatta del Comune di Civitavecchia, nel quale si è discusso delle professioni nel settore turistico del porto locale. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle autorità e operatori del settore, che hanno approfondito temi legati alle attività lavorative e alle opportunità di sviluppo per il porto. La riunione si inserisce in un confronto più ampio sulla crescita e l’organizzazione del comparto turistico locale.

Civitavecchia, 25 mar. (Adnkronos) - Si è svolto questa mattina, presso l'Aula Calamatta del Comune di Civitavecchia, il secondo tavolo di confronto sul lavoro dedicato alle criticità che interessano alcune figure professionali operanti all'interno del porto, con particolare riferimento al settore turistico. All'incontro hanno preso parte l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, rappresentata dal dirigente della Comunicazione e Promozione Malcolm Morini e l'assessore alle Attività Produttive Piero Alessi. Presenti anche i rappresentanti sindacali di Cgil, Uil e Usb, insieme alle associazioni di categoria Cna e Confcommercio, nonché l'Associazione Nazionale Accompagnatori e Guide (Agilo) e Assoguide. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Porto di Civitavecchia, prosegue confronto su professioni settore turistico Articoli correlati Catania: Fratelli d’Italia a confronto su lavoro e professioni, tra burocrazia, competenze e formazione universitaria.Il 20 febbraio, all’Airport Hotel di Catania, Fratelli d’Italia promuove un convegno dedicato al futuro delle professioni in Italia. Paura su nave con passeggeri al porto di Civitavecchia, urtata la banchina durante una manovraUna nave di linea ha urtato la banchina al porto di Civitavecchia durante le manovre di ormeggio. Altri aggiornamenti su Porto di Civitavecchia prosegue... Temi più discussi: Porto di Civitavecchia, Latrofa Obiettivo 4 milioni di passeggeri in 3 anni; Il porto di Civitavecchia accelera sulla transizione energetica; Il porto di Civitavecchia accelera sulla transizione energetica; Comunicazione Italiana. Porto di Civitavecchia, prosegue confronto su professioni settore turisticoCivitavecchia, 25 mar. (Adnkronos) - Si è svolto questa mattina, presso l'Aula Calamatta del Comune di Civitavecchia, il secondo tavolo di confronto ... iltempo.it Quasi 3 milioni per il 5G nel porto di Civitavecchia(Adnkronos) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP Mtcs) si è aggiudicata il finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico nazionale promosso dalla Presidenza de ... terzobinario.it Latrofa: "Obiettivo 4 milioni di turisti al porto di Civitavecchia" - facebook.com facebook