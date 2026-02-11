Porti Angelilli | Civitavecchia strategico per reindustrializzazione del Lazio

Civitavecchia torna al centro delle attenzioni per la sua importanza strategica. La portavoce Angelilli annuncia che sono già stati fissati vari incontri per sostenere la riconversione industriale della zona. La riqualificazione del porto non è più solo un'idea, ma ora una priorità concreta con passaggi già pianificati.

(Adnkronos) – “Non è una tematica nuova, ma soprattutto è già stata calendarizzata una serie di appuntamenti concreti per accompagnare la riconversione industriale di Civitavecchia. Abbiamo istituito un tavolo tecnico di lavoro permanente con tutti i soggetti protagonisti, a partire dal Comune di Civitavecchia e dall’Autorità di sistema portuale, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso e strutturato”. Così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, ha delineato il quadro delle iniziative avviate sul territorio, sottolineando la centralità del porto come infrastruttura strategica per lo sviluppo economico regionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’incarico di commissario straordinario per l’area di Civitavecchia è stato affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico.

Roberta Angelilli è stata nominata commissaria straordinaria del Governo per l’area di Civitavecchia, nell’ambito del processo di reindustrializzazione della zona.

