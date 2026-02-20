Crans-Montana la Regione mette nel mirino i locali | controlli prevenzione formazione e buone pratiche

Il tragico incendio del primo gennaio 2026 a Crans-Montana, che ha causato morti e feriti tra i clienti di un locale notturno, ha spinto la Regione a intervenire. Le autorità ora intensificano i controlli, promuovono la prevenzione e organizzano corsi di formazione per i gestori dei locali. Un’attenzione particolare viene rivolta alle norme di sicurezza e alle buone pratiche, per evitare altre tragedie simili. La Regione ha già avviato ispezioni mirate nei locali più frequentati della zona.

Il drammatico incendio del primo gennaio 2026 in un locale di intrattenimento in Svizzera, dove sono morti e sono rimasti gravemente feriti molti clienti, ha riportato all’attenzione pubblica e politica il tema della sicurezza nella movida anche di casa nostra. In Umbria, nell'Assemblea Legislativa, è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Maria Grazia Proietti (prima firmataria), Cristian Betti, Francesco Filipponi e Letizia Michelini con l'obiettivo di rendere protagonista la Regione, con risorse e tecnici, nell'ambito dei controlli e della cultura della sicurezza nei locali a grande affluenza o presenti in vecchie strutture, magari all'interno dei centri storici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

