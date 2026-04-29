Reggio Mimmo Battaglia lancia la sfida | il sogno del Mediterraneo
Il candidato del centrosinistra ha annunciato la presentazione della lista per le prossime elezioni comunali, prevista per il 29 aprile. La coalizione sottolinea l’importanza strategica di Reggio nella regione del Mediterraneo e intende promuovere questa posizione come parte della propria campagna elettorale. La candidatura si concentra sulle prospettive future della città, con un focus particolare sul ruolo che può assumere nel contesto mediterraneo.
? Cosa sapere Mimmo Battaglia presenta la lista per il Comune di Reggio il 29 aprile.. La coalizione centrosinistra punta sul ruolo strategico della città nel Mediterraneo.. Mimmo Battaglia dà il via ufficiale alla sua corsa per la giunta di Reggio Calabria con una doppia appuntamento tra la segreteria politica in Corso Garibaldi 57 e la piazza di Piazza Duomo, puntando tutto sul legame profondo tra l’identità locale e il ruolo strategico della città nel Mediterraneo. Il mercoledì 29 aprile 2026 segna un punto di svolta per il centrosinistra reggino. Alle ore 19:30, all’interno della sede situata in Corso Garibaldi 57, si riunirà la squadra che sostiene la candidatura di Battaglia per presentare ufficialmente la lista denominata Battaglia Sindaco per Reggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Reggio Calabria, Battaglia lancia la sfida: difesa e riscattoIl candidato del centrosinistra Mimmo Battaglia ha inaugurato la propria segreteria politica in corso Garibaldi al numero 57, rivolgendosi ai...
Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Comunali, Mimmo Battaglia nello sguardo di Martina: Mio padre mette il cuore in tutto quello che fa; Reggio, Cannizzaro doppia le liste di Mimmo Battaglia; Elezioni a Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale in Piazza Duomo; Battaglia, 'rimessi in ordine i conti di Reggio, pensiamo alla città del futuro'.
Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione della lista Battaglia SindacoLa Segreteria politica del candidato del centrosinistra, Mimmo Battaglia, ospiterà mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 19:30 la presentazione ufficiale della lista Battaglia Sindaco per Reggio. L’even ... strettoweb.com
A Reggio Calabria la sfida tra Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano. Ecco le liste dei candidati – NOMIDepositate le prime liste per i candidati sindaco pronti per il post Falcomatà alla guida della città dello Stretto ... corrieredellacalabria.it
La Messa sarà presieduta dal cardinale don Mimmo Battaglia alla presenza di circa 400 lavoratori - facebook.com facebook