A Reggio Calabria, il candidato del centrosinistra ha aperto ufficialmente la propria sede politica in corso Garibaldi al numero 57, annunciando l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. Durante l’evento, ha rivolto un appello ai sostenitori e ha presentato le prime linee del proprio percorso elettorale. La campagna si concentra sulla volontà di promuovere un cambiamento nella gestione della città.

Il candidato del centrosinistra Mimmo Battaglia ha inaugurato la propria segreteria politica in corso Garibaldi al numero 57, rivolgendosi ai sostenitori in vista delle amministrative previste per il 24 e il 25 maggio. Durante l’incontro nel cuore di Reggio Calabria, il candidato ha ribadito la propria identità legata al territorio e ha tracciato un bilancio dell’azione amministrativa degli ultimi dodici anni, puntando sulla difesa della città contro influenze esterne. Un bilancio tra risanamento finanziario e servizi sociali. L’analisi proposta da Battaglia durante il raduno mette in luce un percorso iniziato dodici anni fa, partendo da una situazione di profondo dissesto a Palazzo San Giorgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, Battaglia lancia la sfida: difesa e riscatto

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