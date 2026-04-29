Reggio Emilia ristoratore ripara la buca davanti al suo pub | video

Un ristoratore di Reggio Emilia ha riparato di propria iniziativa una buca davanti al suo locale, il “Bandito Burrito”. L’intervento è stato immortalato in un video pubblicato sui social, dove si vede il titolare impegnato a sistemare la strada con mezzi di fortuna. L’episodio ha suscitato l’attenzione di alcuni utenti, mentre le autorità competenti non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sulla situazione.

Il titolare del locale “Bandito Burrito”, Dorel Burlea, ha documentato sui social un intervento improvvisato per sistemare alcune buche davanti al suo ristorante. “Sono stufo di aspettare il Comune”. Ma ora rischia la multa .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ristoratore ripara la buca davanti al suo pub: video Notizie correlate Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale: “Sono stufo di aspettare il Comune”. Il video è virale, ma ora rischia la multaReggio Emilia, 29 aprile 2026 – Stanco di aspettare un intervento che non arrivava, ha deciso di fare da sé. VIDEO | Ex Ghetto, rifiuti abbandonati davanti all'Irish Pub e furto di lampade: cresce la rabbia dei residentiUn uomo percorre di notte vico della Croce Bianca, cuore del centro storico nel sestiere della Maddalena. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale: Sono stufo di aspettare il Comune. Il video è virale, ma ora rischia la multa; Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale | Sono stufo di aspettare il Comune Il video è virale ma ora rischia la multa. Ristoratore ripara la buca davanti al suo locale: Sono stufo di aspettare il Comune. Il video è virale, ma ora rischia la multaDorel Burlea con pala e casco sistema l’asfalto davanti al Bandito Burrito di via Lombardia. Sui social il video con la sua proverbiale ironia: Aspetto il rimborso. Ma può subire la beffa: il fai-da ... ilrestodelcarlino.it