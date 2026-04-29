Reggio Calabria nido gigante di vespe | i Vigili del Fuoco intervengono

A Reggio Calabria, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una gru tra via 25 luglio e via Monsolini per rimuovere un grande nido di vespe. L'intervento si è reso necessario a causa di un'infestazione che ha coinvolto un edificio situato vicino all'Accademia di Belle Arti, portando alla chiusura temporanea dell’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'operazione.

? Cosa sapere I Vigili del Fuoco intervengono con gru tra via 25 luglio e via Monsolini.. L'infestazione di vespe in un edificio vicino all'Accademia di Belle Arti blocca l'area.. I Vigili del Fuoco hanno dispiegato un contingente specializzato con gru e tute protettive tra via 25 luglio e via Francesco Monsolini a Reggio Calabria per neutralizzare un enorme nido di vespe che assedia un edificio vicino all’Accademia di Belle Arti. Il ronzio incessante che sta scuotendo il cuore della città non è un semplice disturbo stagionale, ma una vera e propria emergenza biologica che ha trasformato un tratto urbano centrale in una zona ad alto rischio....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, nido gigante di vespe: i Vigili del Fuoco intervengono Notizie correlate Fondazione del corpo dei vigili del fuoco: il programma delle celebrazioni a Reggio CalabriaVenerdì 27 febbraio, anche nella Città metropolitana di Reggio Calabria, avrà luogo la celebrazione della nascita del corpo nazionale dei vigili del... Prato: automobile va a fuoco, intervengono i vigili del fuoco / FOTOI vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti poco dopo le 18 di venerdì scorso, 17 aprile, nella zona di Coiano, a... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Al Mondadori Bookstore di Siderno la prima del nuovo romanzo di Gioacchino Criaco Dove canta il cuculo; Crescere insieme a Reggio Calabria: il Sistema Integrato 0–6 come leva strategica per il futuro dei bambini e delle famiglie; Piccolo Grande Amore un successo. 30 anni passati Barbara Snellenburg rimane sempre un’ icona. Meglio la "panza" che innalza il livello di Reggio Calabria o l'addominale scolpito che predica frottole - facebook.com facebook In partenza per Reggio Calabria, domani saremo in Tribunale per chiedere giustizia nel processo in cui è imputato un frate (proprio così!) che avrebbe abusato di un minorenne! Restate al nostro fianco! x.com